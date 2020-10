Debat tussen Harris en Pence begonnen

Het debat tussen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Democratische senator Kamala Harris is van start gegaan. In Salt Lake City kruisen de ‘running mates’ van president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden de degens in wat hun enige confrontatie is in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november.

Het verkiezingsdebat tussen de vicepresidentskandidaten hoeft doorgaans niet op grote belangstelling te rekenen, maar ligt ditmaal door de coronabesmetting van Trump onder een vergrootglas.

Mogelijk is het treffen tussen Harris en Pence het laatste debat tussen hoofdrolspelers voor de verkiezingen. Trump, die in de landelijke peilingen flink achterloopt, heeft aangegeven opnieuw met Biden te willen debatteren, maar het is nog niet duidelijk of zijn gezondheidstoestand dat toelaat.

Daardoor is de druk op Pence hoog. Zowel hij als senator Harris moet aan de voorspelde tientallen miljoenen Amerikaanse kijkers laten zien dat hij klaar is de teugels over te nemen in het Witte Huis, mocht de president wegvallen. Trump en Biden zijn beiden zeventigplussers en behoren tijdens te coronacrisis tot een risicogroep.

Ter bescherming tegen het coronavirus staan in de universiteit van Utah twee schermen plexiglas tussen de kandidaten in. Ook staan de ‘running mates’ op het podium verder uit elkaar dan gebruikelijk. Van tevoren ruzieden beide partijen over de beschermingsmaatregelen. Pence gaf aan geen beschermingswand aan zijn kant van het podium te willen.