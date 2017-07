Debat over toekomst EU kan lang duren

Het debat over hoe het verder moet met de Europese Unie kan er een van lange adem worden. Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kan de discussie wel duren tot de Europese verkiezingen van 2019, zei zijn woordvoerder maandag.

Juncker presenteerde in maart een ‘witboek’ met vijf toekomstscenario’s. Hij spreekt zelf in september zijn voorkeur uit tijdens zijn jaarlijkse ‘Staat van de Unie’-toespraak. Van de regeringsleiders wordt verwacht dat ze in december een richting naar 2025 aangeven, maar het is afwachten of ze dan al met echte hervormingen komen.

De input van burgers is onmisbaar, benadrukte Juncker in maart. „Elke stem moet worden gehoord.” De afgelopen maanden heeft de commissie ruim 1750 evenementen georganiseerd, waar meer dan 270.000 mensen op afkwamen. „Bemoedigend”, aldus Juncker. „Dus ga door en laat uw stem horen.” Ook bijdragen via internet zijn welkom.

Het debat over hervorming van de EU kwam op gang na het Britse brexitreferendum van vorig jaar en kreeg vaart na de verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk.