Debat over euthanasie voor kinderen Canada

Canada werkt aan een herziening van de euthanasiewet. die hoogstwaarschijnlijk medische hulp bij zelfdoding voor kinderen mogelijk moet maken. De regering is gevraagd donderdag rapporten hierover op tafel te leggen.

Het Canadese parlement nam in juli 2016 een wet aan die hulp bij zelfdoding legaal maakt voor patiënten die een ongeneeslijke ziekte hebben, ondraaglijk lijden en geen uitzicht meer op genezing hebben. De patiënten moeten volgens deze wet ook volwassen en wilsbekwaam zijn.

Met het ingaan van deze zogenoemde C-14 wet is er ook de mogelijkheid gegeven voor een onafhankelijke herziening daarvan. Het parlement heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de aanvragen van „volwassen minderjarigen” te heroverwegen. De wet geeft namelijk geen definitie van volwassen zijn.

Voorstanders van hulp bij zelfdoding stellen dat „volwassen minderjarigen” ook in aanmerking moeten komen voor deze hulp, omdat een duidelijk aangegeven leeftijdsgrens ontbreekt. Bovendien zou een leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder volgens hen in strijd zijn met de geldende wet in Ontario, die erkent dat minderjarigen medische beslissingen mogen nemen.

Artsen van het kinderziekenhuis SickKids in Ontario hebben vanwege de nieuwe ontwikkelingen in een wetenschappelijk artikel een plan van aanpak uiteengezet om hulp bij zelfdoding te ontdoen van het sociale stigma in Canada. Zij zijn van mening dat dit belangrijk is „uit respect voor de rechten van de patiënt.”

Tegenstanders van een mogelijke uitbreiding van de wet vinden het onverantwoord dat jongeren zeggenschap kunnen krijgen over hulp bij zelfdoding.

„Als je ziek bent in Canada, dan is je leven minder waard dan die van een crimineel”, meent de Canadese huisarts Paul Saba, betrokken bij de Euthanasia Prevention Coalition. Hij vermoedt een verband tussen het ontbreken van goede zorginstellingen en het groeide aantal aanvragen van hulp bij zelfdoding in Canada. „Daarom moet eerst het zorgsysteem verbeterd worden, voordat er weer een uitbreiding van de wet komt.”

Daarnaast acht hij de kans reëel dat, als er een uitbreiding van de wet komt, ouders niet op de hoogte zijn van de aanvraag van hun kind. „Wettelijk gezien hoeft de ouder dan niet te worden geïnformeerd. Er wordt wel op aangedrongen om dat te doen, maar het is niet verplicht.”