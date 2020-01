Debat over afzetting Trump nog altijd aan de gang

Het debat over de procedure in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump in de Senaat verloopt uiterst moeizaam. Na een meer dan tien uur durende vergadering is er nog altijd geen stemming mogelijk over de procedurele resolutie van de Republikeinse leider Mitch McConnell.

McConnell diende regels voor het proces in. De Democraten waren het daar niet mee eens en besteedden uren aan het inbrengen van verschillende amendementen om de Senaat ertoe te bewegen getuigen op te roepen en documenten op te vragen voor het proces. De Republikeinen, die een meerderheid van 53 tegen 47 in de Senaat hebben, stemden consequent tegen alle ingebrachte amendementen.

De Democraten houden vol en blijven nieuwe wijzigingsvoorstellen op het procedurevoorstel indienen.

Livestream: Afzettingsproces tegen Trump in Senaat begonnen