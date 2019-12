Debat Democraten minutenlang op zwart in China

Televisiekijkers in China hebben een deel van het debat moeten missen van Amerikaanse presidentskandidaten. De uitzending viel plots uit toen onderwerpen aan de orde kwamen die daar erg gevoelig liggen, bericht CNN.

De onderbreking duurde volgens de nieuwszender ongeveer negen minuten. In die periode kwamen tijdens het debat in Los Angeles onderwerpen aan de orde als de protesten in Hongkong en vermeende mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang.

De nieuwszender stelt dat de Chinese staatscensuur geregeld ingrijpt bij uitzendingen over dergelijke onderwerpen. Kijkers weten volgens CNN dat sprake is van censuur als het scherm op zwart gaat en het geluid volledig uitvalt. Correspondent Will Ripley deelde op Twitter een foto van een zwart televisiescherm.