„Deal met rebellen om Douma te verlaten”

In Syrië is een overeenkomst bereikt om alle gevangenen vrij te laten die worden vastgehouden door rebellen die de stad Douma in Oost-Ghouta controleren. In ruil mogen de strijders de stad verlaten, meldde de Syrische staatstelevisie zondag, onder verwijzing naar een officiële bron.

Volgens de overeenkomst zullen de Jaish al-Islam-strijders Douma binnen 48 uur verlaten en naar de noordelijke stad Jarablus gaan, bij de grens met Turkije, voegde de bron eraan toe. Er was geen directe reactie van Jaish al-Islam.

Lokale onderhandelaars meldden later dat onder de regeling de Russische militaire politie naar Douma komt om de aftocht van de rebellen in goede banen te leiden. Strijders van Jaish al Islam die niet willen vertrekken krijgen de mogelijkheid vrede te sluiten met de Syrische autoriteiten zonder achtervolgd te worden door veiligheidstroepen, aldus de onderhandelaars.

De rebellengroep houdt meer dan 3500 gevangenen en gijzelaars in gevangenissen in Douma, zei Rami Abdulrahman, directeur van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde monitoringgroep Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Vijf gevangenen werden woensdag al vrijgelaten, na een eerder vertrek van Jaish al-Islam-strijders.

Het Russische nieuwsagentschap RIA, verwijzend naar een beveiligingsbron, zei dat de Jaish al-Islam-rebellen Douma in de komende uren in twee delen zullen verlaten.

De Syrische president Bashar al-Assad heeft de controle over bijna heel Oost-Ghouta heroverd met een door Rusland gesteunde militaire campagne die in februari begon. Alleen Douma bleef in handen van de rebellen achter. Naar schatting houden nog tienduizenden mensen zich schuil in de gehavende stad.

Na een pauze van enkele dagen begonnen regeringstroepen Douma vrijdag opnieuw te bombarderen. Op zaterdagavond beschuldigde Jaish al-Islam de Syrische regering van het uitvoeren van een chemische aanval op Douma. Volgens een medische hulporganisatie en reddingswerkers zijn daarbij tientallen mensen gedood.