Deal Erdogan en Pence over rustperiode Syrië

De Turkse president Recep Erdogan en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zijn donderdag een deal overeengekomen over een rustperiode rond de Turkse inval in Noord-Syrië. De afspraak houdt in dat de Turken hun activiteiten in Syrië voor 120 uur opschorten zodat de Koerdische YPG-troepen zich kunnen terugtrekken. Alle militaire operaties worden stilgelegd, zo maakte Pence bekend.

President Donald Trump sprak van geweldig nieuws uit Turkije. „Miljoenen levens gespaard”, twitterde Trump.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!