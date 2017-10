De Wever enige kandidaat voorzitterschap N-VA

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever is de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Dat heeft de liberaal-conservatieve en Vlaams-nationalistische partij zaterdagmiddag bekendgemaakt. Tijdens de partijraad op 18 november wordt duidelijk of de zittende preses aan zijn vijfde termijn als N-VA-leider mag beginnen.

De Wever liet onlangs al weten voorzitter te willen blijven om de N-VA naar succes te loodsen in de verkiezingen van 2018 en 2019. Volgens de partijstatuten moet na twee termijnen een nieuwe kopman worden aangesteld. Daarvan kan worden afgeweken met een tweederdemeerderheid van de partijraad.

De deadline voor kandidaatstelling liep vrijdagavond af. Behalve De Wever meldde zich niemand. Alle partijleden kunnen in de periode tussen 6 en 13 november schriftelijk of elektronisch via de website van de V-NA hun steun uitspreken of zich onthouden van stemmen.