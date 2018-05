De wereld kan nog wat leren van Israëlische boeren en tuinders

Israël was deze week een beetje het centrum van de wereld vanwege Agritech 2018, een drukbezochte land- en tuinbouwtentoonstelling. Onze minister Carola Schouten was er ook.

Klimaatverandering en watergebrek stellen boeren wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Maar gelukkig werken technologen aan nieuwe oplossingen. Dat bleek deze week op de land- en tuinbouwtentoonstelling Agritech 2018 en op de eraan verbonden conferentie in Tel Aviv, georganiseerd door Kenes Exhibitions, in samenwerking met het Israëlische ministerie van Landbouw en andere ministeries.

Het was de twintigste keer dat dit driejaarlijkse evenement in Israël werd georganiseerd. Agritech is een van ’s werelds belangrijkste tentoonstellingen op het gebied van land- en tuinbouwtechnologie.

De algemeen directeur van Kenes Exhibitions, Prema Zilberman, vertelde dat Agritech 2018 door belangstellenden uit 138 landen werd bezocht. Onder hen waren politici, zakenlieden en studenten.

Israël werd de afgelopen 70 jaar gedwongen zich met innovatie bezig te houden. Zo moesten kibboetsen en mosjaviem methodes vinden om schaars water en grond zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Israël kent jaarlijks een droogteperiode van pakweg het midden van de lente tot medio herfst. Israëlische bedrijven ontwikkelden technieken om gewassen alleen te bevloeien bij de wortels en bespaarden zo water. Inmiddels zuiveren Israëlische bedrijven rioolwater op grote schaal, zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

De tentoonstellingshallen stonden vol met stands waar 200 Israëlische bedrijven hun technisch kunnen presenteerden.

In veel gevallen kwamen de nieuwste innovaties erop neer dat met geavanceerde meetsystemen en computers wordt berekend wat planten precies nodig hebben aan water, warmte, bemesting en andere stoffen. Door die geavanceerde technologieën toe te passen kunnen boeren zorgen voor kostenbesparing en een grotere oogst binnenhalen.

Weer andere bedrijven houden zich bezig met de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken. Zo exporteert HomeBiogas een apparaat dat voedselresten en mest omzet tot gas en tot een vruchtbare vloeistof voor planten.

Op de conferentie gaven wetenschappers uit de hele wereld lezingen over onderwerpen als kleine familieboerderijen, over water en irrigatie, over bodemkwaliteit en over de vraag hoe landen verwoestijning kunnen voorkomen.

Volgens Zilberman werd Agritech 2018 bijgewoond door 47 ministers van Landbouw. Een van hen was de Nederlandse minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het doel van haar bezoek –op dinsdag en woensdag– was om te zien welke innovaties er gaande zijn op het gebied van landbouw. „Het is goed om te blijven zien wat andere landen doen en zo up-to-date te blijven. We zien dat Nederland en Israël qua innovatie op gelijk niveau staan.”

In Israël sprak Schouten ook met de Israëlische minister van Landbouw en Landontwikkeling, Uri Ariel, en met de minister van Arbeid van de Palestijnse autonome gebieden.

Tijdens de conferentie liet Schouten zich ook niet onbetuigd. Ze gaf een lezing over duurzaamheid, met name in relatie tot landbouw.