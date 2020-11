De weg naar het Witte Huis langs procedurele stappen

Pas op 20 januari 2021 zal Joe Biden écht president zijn. Wat gebeurt er tot die dag? Een overzicht.

Tot 23 november: Tellen.

Iedere staat heeft eigen regels voor het tellen van de stemmen. Dit jaar is dat extra ingewikkeld met het grote aantal mensen dat per post stemde. Voor 11 december moeten alle staten hun definitieve uitslag hebben laten weten. Bij een kleine marge, waardoor de Republikeinse óf Democratische Partij om een hertelling vraagt, kan het langer duren.

8 december: Alle definitieve uitslagen moeten binnen zijn.

Officieel moeten alle staten (met uitzondering van Californië) op deze dag alle stemmen hebben geteld en discussies over de uitkomst hebben afgerond. De staten moeten een verklaring opstellen waarin ze zonder twijfel een kandidaat voor hun staat tot winnaar uitroepen. Dat is belangrijk, want die lijst gaat naar de kiesmannen. Zij zullen vrijwel altijd loyaal op ‘hun’ kandidaat stemmen, volgens de uitslag.

14 december: Kiesmannen van elke staat komen samen.

De maandag na de tweede woensdag in december moeten de kiesmannen van iedere staat hun keuze uitbrengen en dit resultaat naar Washington sturen. Dit jaar valt die dag op 14 december.

23 december: Alle kiesstemmen moeten binnen zijn in Washington.

Individuele staten krijgen ruimschoots de tijd om hun resultaat van 14 december kenbaar te maken in Washington. Maar op 23 december moeten echt alle resultaten binnen zijn.

6 januari: Kiesmannen geteld.

De laatste stap in het ingewikkelde Amerikaanse kiessysteem: het Congres komt samen om te luisteren naar de voorzitter van de Senaat, die de resultaten van alle kiesmannen hardop zal voorlezen. Dat is de huidige vicepresident Mike Pence. Er zijn in totaal 538 kiesmannen te verdelen. Een presidentskandidaat moet er ten minste 270 krijgen. Biden komt hier dus ruimschoots aan.

20 januari: Inauguratie.

De nieuwe president wordt precies om 12.00 uur op de trappen van het Capitool in Washington ingezworen.