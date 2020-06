De VS weigeren extra passagiersvluchten uit China

De Verenigde Staten hebben een verzoek van Chinese luchtvaartmaatschappijen afgewezen om extra wekelijkse vluchten tussen beide landen uit te mogen voeren. Het Noord-Amerikaanse land vindt dat China eerst meer vliegtuigen vanuit de VS moet toestaan.

In een verklaring laat het Amerikaanse ministerie van Transport weten dat het besluit is genomen om het evenwicht te behouden tussen beide landen als het gaat om het aantal vluchten dat wordt uitgevoerd. Het ministerie is bereid het besluit te herzien als de Chinese luchtvaartautoriteiten hun beleid met betrekking tot Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen aanpassen.

„Het ministerie heeft aan onze Chinese tegenhangers meegedeeld dat dit besluit slechts een procedurele aangelegenheid is en dat dit niet als een escalatie van onze kant mag worden beschouwd”, aldus de verklaring van het Transportministerie.

Eerder deze week zeiden de Verenigde Staten en China dat ze elk vier wekelijkse vluchten tussen de twee landen zouden toestaan. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wilden hun lijndiensten richting China in juni hervatten, maar veranderden die plannen omdat goedkeuring van de Chinese regering uitbleef.