De vruchteloze jacht op Kony

In deze rubriek reflecteren buitenlandredacteuren van het RD op actuele gebeurtenissen in het nieuws. Vandaag: de jacht op Joseph Kony is ten einde, zonder dat de rebellenleider is opgepakt.

Een paar werken geleden vond in Obo, een afgelegen dorp in de Centraal-Afrikaanse Republiek, een opmerkelijke ceremonie plaats. Afgevaardigden van het Ugandese en het Amerikaanse leger markeerden er het einde van een zes jaar durende gezamenlijke klopjacht op de beruchte leider van het Verzetsleger van de Heer, Joseph Kony.

Of ze de oorlogsmisdadiger dan eindelijk te pakken hadden? Dat niet. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger maakte echter duidelijk dat Kony irrelevant was geworden en „niet langer een dreiging” was.

Het einde van de operatie haalde spaarzamelijk het nieuws, wat in schril contrast staat met de enorme aandacht voor de jacht op Kony in het voorjaar van 2012. Een propagandafilm van de Amerikaanse organisatie Invisible Children, ”Kony2012”, trok toen in enkele dagen meer dan 100 miljoen kijkers en resulteerde in een grootschalige Twitteractie met hashtag #kony. Het doel van de organisatie: Kony nog in 2012 achter slot en grendel.

Nu was het Amerikaanse leger toen al lang en breed begonnen met activiteiten om Kony op te pakken, maar de actie was in ieder geval goed voor de bekendheid met de problematiek en zeker ook voor de kas van Invisible Children. Dat Kony in 2012 nog niet achter de tralies zou belanden, was te verwachten. Zo’n man twitter je niet zomaar vanuit de rimboe van Centraal-Afrika een cellencomplex in.

Op dit moment doolt Kony dus nog altijd ergens rond, waarschijnlijk ergens in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De slordige 700 miljoen euro die de Amerikanen in de klopjacht staken, mocht niet baten. Dat geld is overigens niet zonder meer weggegooid, omdat de beweging wel degelijk is verzwakt. Naar schatting bestaat die uit nog maar zo’n honderd man. In de ‘gloriejaren’, de jaren 90, had Kony nog zeker 3000 man tot zijn beschikking.

Het gevaar blijft dat Kony zijn legertje zal versterken en opnieuw van zich laat horen. En zelfs zonder versterking valt er nog veel verschrikkelijks uit te halen: de rebellen van Kony ontvoerden ook de afgelopen jaren honderden mensen, voor kortere of langere tijd.

Het feit dat er nog veel meer Kony-achtige types rondlopen in Afrika die inmiddels gevaarlijker zijn dan Kony, maakt de terugtrekking van de troepen begrijpelijk. Gezien de beschuldigingen van seksueel misbruik van burgers door Ugandese troepen is het wrang genoeg ook niet voor iedereen slecht nieuws.

Tegelijk blijft het onwezenlijk dat duizenden militairen kennelijk niet in staat zijn om een man als Kony in de kraag te vatten. De commandant van het Amerikaanse leger in Afrika, Joseph Harrington, merkte op dat Kony uiteindelijk het recht niet zal ontlopen. „Iedereen zal zijn Maker op enig moment ontmoeten.” Dat mag waar zijn, maar meer slachtoffers zijn daarmee niet voorkomen.