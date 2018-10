De ‘Trump van Pahrump’ overleden

De Amerikaanse bordeeleigenaar die zich afficheerde als de ‘Trump van Pahrump’ en die namens de Republikeinen lid wilde worden van het parlement in de staat Nevada is overleden. Volgens de politie is hij dinsdag dood aangetroffen in een van zijn zaken, de Love Ranch in Crystal. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Dennis Hof (72) typeerde zichzelf als de bekendste pooier van de VS. Hij exploiteerde een striptent en verscheidene hoerenkasten. Zijn politieke ambities kregen gestalte toen de electorale normen binnen de Republikeinse partij turbulent verschoven, waardoor Donald Trump president kon worden. Hof wist zich uiteindelijk ook gesteund door de evangelische christenen in Nevada.

„Dit is echt de Trump-beweging”, zei Hof tijdens een interview in de Moonlite BunnyRanch, de venustempel vlak bij zijn huis in Pahrump. een plaats met 36.000 inwoners in Nye County. „Mensen zijn bereid hun moreel besef, hun religieuze overtuiging even opzij te zetten om iemand die betrouwbaar is aan het roer te krijgen.”