De tegenpool van Trump: teruggetrokken first lady Melania Trump

Twee weken voor de verkiezingsdag zou president Donald Trumps vrouw voor het eerst in bijna een jaar een campagnebijeenkomst van haar man bijwonen. Maar de first lady bleef weg, omdat ze nog last had van een hoest na haar coronabesmetting. Afwezigheid is kenmerkend voor presidentsvrouw Melania Trump, die maar zelden op de voorgrond treedt.

De 50-jarige presidentsvrouw, wier oorspronkelijke naam Melania Knavs luidde, komt uit Slovenië en is al sinds jonge leeftijd actief als model. In 1996 verhuisde ze voor haar modellencarrière naar New York. Niet veel later ontmoette ze Donald Trump en na een kleine tien jaar werd zij zijn derde vrouw. Donald was nog net geen zestig toen zij samen een zoon kregen, Barron William Trump. Op het moment dat Trump president werd, verhuisde ze niet meteen niet naar het Witte Huis. Dat gebeurde pas na enkele maanden, naar verluidt omdat Melania eerst wilde onderhandelen over nieuwe huwelijkse voorwaarden.

Melania houdt zich als presidentsvrouw, in tegenstelling tot haar voorganger Michelle Obama, op de achtergrond. Ze zei ooit tegen een journalist: „Ik zou een traditionele first lady zijn, zoals Betty Ford or Jackie Kennedy.” Ze laat zich vrijwel nooit uit over politieke zaken. Het was dan ook uitzonderlijk toen ze twee jaar geleden vol in de aandacht stond. Bij een bezoek aan een detentiecentrum voor minderjarige migranten droeg ze een jas met de tekst: „I really don’t care really, do U?” (Het kan me echt niks schelen, jou wel?). Volgens haar man was de boodschap gericht aan de ‘valse media’.

Net als veel presidentsvrouwen zette Melania zich in voor een goed doel. Ze startte in 2018 een campagne tegen cyberpesten. Dat kwam haar op hoon te staan, omdat haar echtgenoot op Twitter regelmatig tekeergaat tegen zijn tegenstanders. Er ontstond ook ophef toen bleek dat een pamflet van haar campagne Be Best niet geschreven was door haarzelf, terwijl het zo wel was gepresenteerd. Melania was ook in 2016 al het middelpunt van een rel rond plagiaat. Delen uit haar speech bij de Republikeinse Nationale Conventie kwamen letterlijk uit de toespraak van Michelle Obama uit 2008.

Melania schitterde in 2016 vaak door afwezigheid bij de campagnes van haar man en in 2020 zet ze deze traditie voort. Ze woonde alleen de aftrap van president Trumps campagne in juni vorig jaar bij, in tegenstelling tot Trumps kinderen die vaak op bijeenkomsten spraken. Wel speechte ze weer op de Republikeinse Nationale Conventie waar ze troostende woorden sprak tot families die lijden onder de coronapandemie.