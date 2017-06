De slachtoffers van de Decembermoorden

De auditeur-militair bij het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen president Desi Bouterse voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. De slachtoffers om wie alles in deze zaak draait, waren:

Soerendre Rambocus (29): voormalige legerofficier die zich tegen Bouterse had verzet en een tegencoup pleegde in maart 1982. Rambocus werd in november 1982 veroordeeld tot twaalf jaar cel.

John Baboeram (31): advocaat, onder meer in de zaak-Rambocus

Bram Behr (31): journalist.

Cyrill Daal (46): voorzitter grootste vakcentrale, De Moederbond. Leidde protesten en stakingen tegen militair bewind. Bouterse kondigt kort voor Decembermoorden aan dat Daal de rekening gepresenteerd zal krijgen.

Kenneth Gonçalves (42): advocaat, eveneens in zaak-Rambocus.

Eddy Hoost (48): advocaat en ex-minister van Justitie, eveneens advocaat in zaak-Rambocus.

André Kamperveen (58): eigenaar Radio ABC en ex-minister van Cultuur en Sport.

Gerard Leckie (39): universitair docent.

Sugrim Oemrawsingh (42): universitair docent, verdacht van voorbereiding van coup tegen Bouterse.

Leslie Rahman (28): journalist.

Harold Riedewald (49): advocaat, eveneens in zaak-Rambocus.

Jiwansingh Sheombar (25): sergeant, kompaan en ondergeschikte van Rambocus, medeverdachte in proces rond tegencoup 1982.

Jozef Slagveer (42): journalist

Robby Sohansingh (37): zakenman, door militairen verdacht van betrokkenheid bij tegencoup

Frank Wijngaarde (43): journalist en Nederlands staatsburger, werkzaam bij Radio ABC.