De Skripals zouden thuis zijn vergiftigd

De Engelse politie gaat ervan uit dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in de woning van Skripal in Salisbury zijn vergiftigd. Dit berichtte SkyNews. De onderzoekers van de raadselachtige moordaanslag met een soort zenuwgas breiden hun onderzoeksterrein uit.

Er zijn ook 180 gespecialiseerde militairen gestuurd om de politie te helpen. De twee slachtoffers liggen nog altijd bewusteloos en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze werden zondag buiten kennis aangetroffen bij een winkelcentrum.

Forensisch experts gaan in Salisbury ook het graf van de vrouw, Ljoedmila, en de zoon van Skripal, Alexander, openen. Alexander overleed afgelopen jaar op 43-jarige leeftijd tijdens een bezoek aan Sint-Petersburg. Ljoedmila overleed in Salisbury aan de gevolgen van kanker in 2012. De politie onderzoekt hun doodsoorzaak.

Skripal is een in Rusland wegens spionage voor de Britten veroordeelde dubbelspion die in 2010 dankzij een Amerikaans-Russische spionnenruil naar Engeland kwam. Britse media meldden dat Skripal contact bleef onderhouden in de wereld van geheime diensten en daar mogelijk geld mee wilde verdienen in de particuliere sector.