De rechtszaak over aanslagen Spanje zal niets ophelderen

Op 17 augustus is het drie jaar geleden dat een groep jonge jihadisten een bloedbad aanrichtte op de Rambla in het Spaanse Barcelona. Tot verbijstering van de slachtoffers zullen de overlevende leden van de terreurcel niet berecht worden voor moord.

Twee witte lijkkisten kwamen er aan op de begraafplaats van Alcanar. Kleine kisten waren het, pakweg een meter lang, Joan herinnert het zich nog goed. In de dertien jaar dat hij op het kerkhof in het Zuid-Catalaanse stadje werkte, had hij nog nooit zoiets meegemaakt.

De kisten zaten vol kleine zwarte zakjes, die allemaal genummerd waren. Wat erin zat hebben ze niet gezien, zegt de collega van Joan. Maar het was hooguit een vinger lang. Samen hebben ze de kisten begraven in een grafnis van de gemeentelijke liefdadigheid, aan de rand van de begraafplaats. Dat was in februari 2018.

Aan niets is te zien wie hier ligt. Geen naam, geen datum van geboorte of overlijden, alleen een wit muurtje dat de grafnis afdekt. Niemand zal zo’n inscriptie missen, want voor dit graf is nooit bezoek. Hier ligt Abdelbaki Es Satty, de imam van het bergstadje Ripoll en leider van de jihadistische terreurcel die in de namiddag van 17 augustus 2017 met een bestelbusje een bloedbad aanrichtte onder de mensenmassa op de Rambla in Barcelona, en die enkele uren daarna hetzelfde probeerde te doen op de boulevard van de populaire badplaats Cambrils. In totaal kwamen er zestien mensen om het leven. Honderdvijftig personen raakten gewond, onder wie drie Nederlandse toeristen. De slachtoffers kwamen uit veertig landen.

Krachtig explosief

Op tien minuten rijden van de begraafplaats, even buiten de kustplaats Les Cases d’Alcanar, ligt de wijk Montecarlo. Eigenlijk zijn het niet meer dan vijf onverharde wegen met vakantiewoningen. Sommige maken een wat vervallen indruk. Andere zien er gloednieuw uit, zoals het huis op nummer 7 van Carrer F (Straat F). Het huis ernaast, nummer 9, bestaat niet meer. Het is weggevaagd door een enorme explosie in de late avond van 16 augustus 2017, de dag voor de aanslag op de Rambla.

De terreurcel van Es Satty was hier bezig om TATP (triacetontriperoxide) te fabriceren, een krachtig explosief met de bijnaam “moeder van satan”. TATP is een eenvoudig te maken en erg onstabiele springstof, die ook bij aanslagen van Islamitische Staat in Parijs en Brussel is gebruikt. Het verschil met die aanslagen zat in de onvoorstelbare hoeveelheden ingrediënten die de jihadisten in Alcanar hadden ingeslagen. De onderzoekers troffen tussen de puinhopen van het huis 500 liter aceton en 480 liter waterstofperoxide aan. Dat zou genoeg zijn om ten minste 200 kilo TATP te maken.

Straat F in Montecarlo, een wijk in het Spaanse Alcenar. De terreurcel kwam bijeen in het laatste huis links, waar nu een witte muur resteert. beeld Lex Rietman

Hoeveel is dat? Ter vergelijking: bij de aanslag op de luchthaven van Brussel in 2016 brachten IS-terroristen 40 kilo TATP tot ontploffing. Tweeëndertig mensen kwamen er om het leven, 340 anderen raakten gewond. De terreurcel van Es Satty had de spullen in huis om ruim vijfmaal zo veel TATP te fabriceren. Het laat zich raden wat dat zou kunnen aanrichten.

Onder het puin van het ontplofte huis in Alcanar vonden de onderzoekers de biologische resten van twee leden van de terreurcel en een handgeschreven briefje van imam Es Satty. Daaruit bleek dat het de bedoeling was om op zondag 20 augustus gelijktijdig drie buitengewoon zware bomaanslagen te plegen. Doelwitten zouden het voetbalstadion Camp Nou en de basiliek Sagrada Familia in Barcelona zijn, en de Eiffeltoren in Parijs.

Martelaar

Een van de jihadisten overleefde de ontploffing in Alcanar. Mohamed Houli werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De overige zeven leden van de terreurcel –jongens van Marokkaanse afkomst uit Ripoll, tussen de 17 en de 24 jaar oud– zagen zich gedwongen hun plannen te wijzigen. Ze besloten om de volgende dag met een bestelwagen in te rijden op mensenmassa’s op de Rambla in Barcelona en de boulevard van Cambrils. Zes van de tien leden van de terreurcel kwamen om het leven in confrontaties met de politie. Ze droegen nepbomgordels, een tactiek die door IS werd aangeraden om de agenten tot schieten te dwingen. De terrorist zou zo een martelaar worden.

Drie jaar na de aanslagen is nog steeds niet duidelijk wanneer de rechtszaak tegen de jihadisten begint. Mogelijk starten de hoorzittingen komend najaar, misschien in de winter. Wel staat vast dat het openbaar ministerie en het nationaal hof in Madrid de twee hoofdverdachten –Mohamed Houli Chemlal en Driss Oukabir, de enige twee overlevenden van de terreurcel– niet voor moord en het toebrengen van letsel willen berechten. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie, bezit van explosieven en poging tot het aanrichten van grote schade.

Een derde verdachte, Said Ben Iazza, moet zich verantwoorden voor samenwerking met een terreurgroep. Ben Iazza heeft volgens het politiedossier zijn identiteitskaart en zijn bestelwagen uitgeleend aan de jihadisten. Daarmee konden ze chemicaliën voor de moeder van satan kopen en vervoeren naar hun geïmproviseerde springstoffenfabriek in Alcanar.

Javier Martinez, vader van Xavi (3) die op deze plek door de aanslag om het leven kwam. Javier draagt een T-shirt met een foto van zijn zoontje en de tekst: ”17-A, Volem saber la veritat” (17 augustus, wij willen de waarheid weten). beeld Lex Rietman

Niet rechtstreeks

Voor de slachtoffers is het onbegrijpelijk dat de twee overlevenden van de terreurcel niet voor moord terechtstaan. Het openbaar ministerie en het nationaal hof in Madrid zien geen bewijzen voor moord, omdat de verdachten niet rechtstreeks deelnamen aan de aanslagen.

Volgens advocaat Jaume Alonso-Cuevillas vervormt de rechtbank de werkelijkheid. „We weten allemaal welke de methoden Daesh gebruikt om terreur te zaaien”, zegt Alonso-Cuevillas. „Dat doen ze met bommen en aanrijdingen met vrachtwagens, bestelbusjes of wat dan ook. We weten ook dat de terreurcel van Es Satty bezig was om explosieven te maken en plannen had om grote aanslagen te plegen bij de Sagrada Familia en Camp Nou. Als de leden van deze cel de intentie hadden zware aanslagen te plegen en enkelen van hen overleven de uiteindelijke aanslagen niet, is het logisch dat ze allemaal een zekere verantwoordelijkheid dragen. Misschien niet als materiële dader, omdat ze niet de bestuurder waren van de wagen die mensen doodreed. Maar ze zijn wel in zekere mate medeverantwoordelijk voor de moorden. Dat de onderzoeksrechter dit niet erkent, is vanuit strafrechtelijk oogpunt onbegrijpelijk.”

Met zijn omstreden beslissing om Chemlal en Oukabir niet voor moord te berechten, spreekt het hof in feite zichzelf tegen. Hoe zit dat? Alonso-Cuevillas is de advocaat van Javier Martinez, de vader van de driejarige Xavi, het jongste slachtoffertje op de Rambla. Martinez is met zijn advocaat in het proces vertegenwoordigd als particuliere aanklager – een figuur die in het Nederlandse recht niet bestaat en die de slachtoffers een eigen stem geeft in het proces. Het is de rechter die beslist of een partij toegelaten wordt als particuliere aanklager.

En daarin schuilt de paradox, zegt Alonso-Cuevillas. „Aan de ene kant accepteert de rechter ons als particuliere aanklager, omdat we slachtoffer zijn van de aanslag op de Rambla. En tegelijk zegt hij dat de aanslagen op de Rambla en in Cambrils buiten dit proces vallen, omdat er geen daders meer in leven zijn. Dat is onlogisch.

Als hij consequent zou zijn, zou hij ons uit het proces zetten. Want als de rechter alleen wil kijken naar de explosie in Alcanar, dan hebben wij als slachtoffer van de Rambla niets te zoeken als partij in de zaak. Toch zet hij ons niet uit het proces. Maar vervolgens wijst hij wél alle bewijzen die we aandragen en onze verzoeken tot nader onderzoek af, omdat het proces alleen maar over de explosie in Alcanar mag gaan.”

Het proces over de aanslagen in Barcelona en Cambrils zal dus niet over de aanslagen in Barcelona en Cambrils gaan. Voor de slachtoffers heeft dit bizarre besluit van de rechtbank vergaande gevolgen. Niet alleen voor hun recht om de waarheid te kennen, ook voor eventuele schadevergoedingen. Want naast de standaarduitkering van de Spaanse staat waar je als slachtoffer van terrorisme recht op hebt, kun je in het proces tegen de daders een aanvullende schadevergoeding eisen die meestal veel hoger uitvalt. Als de veroordeelde het door de rechter vastgestelde bedrag niet kan betalen, wat bijna altijd het geval is, moet de staat die kosten voor zijn rekening nemen. Met andere woorden: als geen van de verdachten voor moord of verwondingen berecht kan worden, spaart de staat veel geld uit. In totaal zou het om tientallen miljoenen euro’s aan schadevergoedingen kunnen gaan.

In januari werd het gerechtelijk vooronderzoek afgerond. Daaruit blijkt hoe verbluffend eenvoudig de jihadisten zonder enige vorm van controle de ingrediënten konden kopen voor de springstof TATP. Behalve 500 liter aceton en 480 liter waterstofperoxide schaften ze moeiteloos 25 liter zwavelzuur aan – de drie grondstoffen voor de moeder van satan. Ze hoefden er niet eens ver voor te reizen. Bij verschillende chemische bedrijven en een zeepfabriek in de nabije omgeving van Alcanar was het allemaal in grote hoeveelheden te verkrijgen.

In november 2017, drie maanden na de aanslagen, voerde Spanje een wet in om de verkoop van deze stoffen aan banden te leggen. Dat was niet alleen aan de late kant. Het was ook overbodig. Want sinds 2 september 2014 was in de hele Europese Unie –door automatische inwerkingtreding– een Europese verordening van kracht die de lidstaten verplichtte tot onmiddellijke instelling van toezicht op de handel in deze chemicaliën om terreuraanslagen te voorkomen.

Alarmbel

Spanje heeft verzuimd om zulke controles in te stellen. En dat is een „flagrante schending” van de Europese veiligheidsregels, concludeert advocaat Alonso-Cuevillas. „Het is onbegrijpelijk dat iedereen zomaar 25 liter aceton bij de drogist kan halen”, zegt hij. „Als de Europese norm was toegepast, zou de verkoop van grondstoffen voor explosieven aan deze groep jongeren zijn belet. Of er zou een alarmbel afgegaan zijn, zodat elk gevaar snel uit de weg geruimd had kunnen worden.”

Een proces dat alleen maar over de explosie in Alcanar gaat, lost volgens Alonso-Cuevillas niets op. Daarom willen de advocaten van de slachtoffers tijdens de rechtszaak laten vastleggen dat de Spaanse justitie veel relevante feiten niet heeft onderzocht. Op basis daarvan willen ze straks aankloppen bij de rechter in een van de andere landen waar de slachtoffers vandaan kwamen.

Om wat voor feiten gaat het? De belangrijkste hebben te maken de weigering van het OM en de onderzoeksrechter om uit te zoeken wat de relatie was tussen de Spaanse geheime dienst CNI en de leider van de terreurcel Es Satty. De contacten tussen de veiligheidsdiensten en de imam zijn door verschillende getuigen bevestigd. Volgens een onthulling in de krant Publico hield de geheime dienst de leden van de terreurcel tot het laatste moment voor de aanslagen in de gaten.

En op basis van het gerechtelijk dossier lijkt het helemaal niet zo zeker dat de imam een van de twee jihadisten was die bij de explosie in Alcanar om het leven kwamen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken van meet af aan wil doen geloven. Diverse aanwijzingen uit het dossier voeden de twijfels. Eén springt eruit: alle lichamen van de terroristen die bij de aanslagen en de voorbereiding ervan omkwamen, werden opgevraagd door hun familie in Marokko. Behalve dat van Es Satty.