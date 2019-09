De pil verhoogt risico op depressie

Het slikken van de anticonceptiepil verhoogt de kans op een depressie later in het leven.

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van British Columbia in Canada, dat recent is gepubliceerd in de Journal of Child Psychology and Psychiatry.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 1236 vrouwen tussen de 20 en 39 jaar, gebaseerd op een Amerikaanse gezondheidsenquête. Ongeveer de helft van die vrouwen gebruikte de pil voor het eerst als tiener; van hen kampt 16 procent jaren later met een depressie. Van vrouwen die als volwassene de pil begonnen te slikken, heeft 9 procent een depressie, terwijl een depressie bij slechts 6 procent van de niet-slikkers voorkomt.

De relatie tussen het gebruik van de pil en depressiviteit is al langer bekend. Een Deense studie uit 2016 liet destijds zien dat slikkers van de anticonceptiepil 1,2 tot 2,0 keer zo vaak antidepressiva gebruiken.

Ook het gebruik van levonorgestrel in de baarmoeder en een vaginale ring bleek toen het risico op een depressie te verhogen met respectievelijk 40 en 60 procent. De onderzoekers volgden hiervoor ruim een miljoen vrouwen tussen de 15 en 34 voor een periode van gemiddeld 6,5 jaar.

Nieuw aan de Canadese studie is dat de langetermijngevolgen van het gebruik van de pil zijn onderzocht. De resultaten suggereren dat de pil de hersenontwikkeling van pubers beïnvloedt.Een studie uit 2016 liet zien dat geslachtshormonen zoals oestrogeen en progesteron invloed hebben op de ontwikkeling van het brein bij puberende dieren.