De natuur is een van Israëls grootste schatten. Vooral nu

Het vroege voorjaar is in Israël dé tijd om van de natuur te genieten. En met schoolkinderen eropuit te trekken om bomen te planten. Dat is tevens een kans om opwarming van de aarde tegen te gaan.

De natuur is een van Israëls grootste schatten. Elk jaar stuurt de Israëlische natuurbescherming mij de maandkalender. Bij het omslaan naar een nieuw blad sta ik telkens weer versteld van de prachtige natuurgebieden, dieren en bloemen die op de foto’s staan.

De schoonheid van de natuur zien we vooral in deze tijd van het jaar. Vanaf eind januari tot eind maart is de natuur in Israël op haar mooist. Daarom breekt nu de beste tijd voor fotografie aan. De zon is milder dan in de zomer. Als het bewolkt is, krijgt de lucht een grijsblauwe kleur, met een tikkeltje aquamarijn erdoor. Regenbuien en de zon kleuren de heuvels groen en bestrooien die rijkelijk met rode en gele bloemen.

De nachten zijn koud en af en toe zorgen stortregens voor overstromingen. Vorige week waren er beelden van passagiers die in een bus op de banken stonden om hun voeten droog te houden. Soms sluit de politie wegen af vanwege watersnood.

Amandelboom

De amandelboom kondigt de komst aan van Tu B’shvat. Dit jaar viel Tu B’shvat, ook wel „het nieuwe jaar van bomen” genoemd, op 31 januari. Schoolkinderen en toeristen trekken dan de natuur in om bomen te planten. Dat is een goede daad. Het was de Vilna Gaon (”de genie van Vilna”), de beroemde talmoedist en kabbalist Elijah ben Solomon Zalman (1720-1797), die zei: „Mag God mij waardig achten om met mijn eigen handen fruitbomen rond Jeruzalem te plaatsen.”

Het ministerie van Onderwijs kondigde ter gelegenheid van Tu B’shvat aan dat het 1,7 miljoen sjekel (400.000 euro) beschikbaar stelt om het aantal scholieren dat landbouwonderwijs krijgt, te vergroten. Minister Naftali Bennett (Onderwijs) vertelde aan een journalist van The Jerusalem Post dat klassikaal onderwijs weliswaar belangrijk is, maar dat het beleven van „erfgoed” wezenlijk is voor kinderen en daaronder valt ook het in contact brengen van kinderen met het land en de landbouw.

Volgens The Jerusalem Post krijgen dit schooljaar 47.000 leerlingen van basisscholen landbouwonderwijs op een van de boerderijen die aan het programma meewerken. Ze leren daar over landbouw, over het beschermen van de natuur, over recycling, het planten van stekjes, de zorg voor planten en het plukken van fruit en groenten. De bedoeling is dat het aantal leerlingen dat landbouwonderwijs krijgt de komende vijf jaar verdubbelt. Ook het aantal boerderijen dat meedoet wordt uitgebreid.

Dezelfde krant meldde deze week dat wetenschappers van het Weizmann Instituut hebben ontdekt dat de aanplant van „de juiste soorten” bossen in halfdroge gebieden een belangrijk deel van de opwarming op aarde kan tegengaan. Het onderzoek is met steun van het Joods Nationaal Fonds verricht in het Yatirbos, aan de noordzijde van de Negev. Bomen die groeien in halfdroge gebieden hebben wortels die diep reiken. Ze trekken water uit de aarde, laten dit verdampen en doen de aarde afkoelen. Dat is goed nieuws voor bewoners van ’s werelds laagste gebieden. Die merken als eersten de gevolgen van een hogere zeespiegel, veroorzaakt door het smelten van de ijskap vanwege opwarming van de aarde.