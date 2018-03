De Morgen: jodiumpil is de klucht van het jaar

De Belgische krant De Morgen noemt de jodiumpil „nu al de klucht van het jaar”. In het land zijn de afgelopen dagen 4,6 miljoen doosjes met daarin tien kaliumjodidepillen van 65 milligram uitgedeeld, op advies van de gezondheidsautoriteiten.

In België wordt op vijf plekken gewerkt met nucleair materiaal. De bekendste zijn de kerncentrales in Doel en Tihange. Iedereen in een straal van 20 kilometer wordt aangeraden jodiumtabletten in huis te halen, als onderdeel van een nieuw noodplan voor nucleaire incidenten.

De krant toog naar een apotheek in Zoersel waar torens vol doosjes jodiumpillen staan. Vrijwel niemand is ze komen ophalen. Elke Belgische apotheek moet er minimaal 480 afnemen. De apotheker, Isabel Vreven, legt uit dat hoewel de tabletten zijn bedoeld voor kinderen en jongeren en zwangere vrouwen vooral ouderen met vragen komen.