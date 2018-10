De Mistura stopt als VN-afgezant Syrië

Staffan de Mistura stopt als speciaal afgezant van de Verenigde Naties voor Syrië. Hij heeft woensdag tijdenseen bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad bekendgemaakt zijn werkzaamheden eind november te beëindigen. De Mistura neemt om persoonlijke redenen afscheid. Hij wil iets anders gaan doen.

De Italiaans-Zweedse diplomaat was sinds 2014 in functie. Ondanks zijn inspanningen kwam een oplossing voor het conflict in Syrië niet in zicht door de veelheid aan verschillende belangen en strijdende groeperingen. De burgeroorlog in de regio is al zeven jaar aan de gang. De Mistura’s voorgangers Kofi Annan en doorgewinterde Algerijn Lakhdar Brahimi haakten gefrustreerd af door de mondiale impasse over hoe de oorlog zou kunnen worden beëindigd.