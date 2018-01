De Hoop Scheffer: NAVO ging rode lijn over bij Poetin

Voormalig NAVO-chef De Hoop Scheffer heeft de gevoeligheid van het NAVO-optreden in Oost-Europa bij Rusland „onderschat”.

Dat zei de Nederlandse oud-minister van Buitenlandse Zaken zondagavond in Nieuwsuur. Hij bevestigde hiermee wat hij ook al in maart 2015 zei in gesprek met het Reformatorisch Dagblad.

De Hoop Scheffer merkte die gevoeligheid heel persoonlijk tijdens de NAVO-top in het voorjaar van 2008 in Boekarest, toen Georgië en Oekraïne de belofte kregen ooit NAVO-lid te zullen worden. Na afloop zei Poetin tegen de NAVO-baas: „Dit gaat niet gebeuren.” De Hoop Scheffer: „Toen heeft hij zijn rode lijn getrokken, inclusief een invasie in Georgië.”

De Nederlandse diplomaat erkende in Nieuwsuur dat hij de pijn van Rusland op dit punt heeft „onderschat.” „Gezien de geschiedenis van Oekraïne als de plek van het ontstaan van de Russisch-Orthodoxe Kerk en als deel van ”Moeder Rusland” moeten we erkennen dat NAVO-uitbreiding voor hen heel moeilijk ligt.”

Het was vooral de Amerikaanse regering onder president George W. Bush die aandrong op een belofte aan Georgië en Oekraïne. De Hoop Scheffer vindt het achteraf „niet verwonderlijk” dat dit een reactie opriep bij de Russische regering.

Door het optreden van Rusland in Georgië in 2008 en vooral de annexatie van de Krim in 2014 is het conflict tussen Rusland en de NAVO weer terug bij de tijd van de Koude Oorlog. De strategische inzet van het bondgenootschap is verschoven van conflicten ver weg, zoals Afghanistan, naar de oostgrens van het NAVO-gebied, zoals de Baltische staten.

Ondanks de spanning blijft de NAVO een belangrijk platform voor diplomatiek overleg tussen het Westen en Rusland.

Tijdens de verkiezingen op 18 maart wordt Poetin naar verwachting opnieuw voor zes jaar gekozen. In het Westen groeit de kritiek op hem, omdat hij weinig ruimte laat voor oppositie.

