De Britten kopen nog eens 2 miljoen doses van Moderna-vaccin

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog eens 2 miljoen doses besteld van het kandidaat-vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna. De Britse regering heeft dat zondag bekendgemaakt.

Daarmee heeft het Verenigd Koninkrijk straks genoeg doses Moderna-vaccins in huis om 3,5 miljoen mensen mee te laten inenten. Ook bij andere farmaceuten heeft het land alvast vaccins ingekocht. Dat is in totaal genoeg voor 357 miljoen doses.

„Met een breed assortiment aan vaccin-kandidaten in onze portefeuille, staan we klaar om een vaccin in te zetten als ze goedkeuring krijgen van ons geneesmiddelenbureau, te beginnen met degenen die er het meeste baat bij hebben”, zegt volksgezondheidsminister Matt Hancock.

Het vaccin van Moderna is veelbelovend en beschermt volgens de eerste bevindingen van de laatste tests bijna 95 procent van de proefpersonen. De Europese Commissie keurde eerder deze week de aankoop tot 160 miljoen doses van het vaccin van Amerikaanse makelij goed. Het is het zesde mogelijke vaccin waar de EU de hand op heeft gelegd. Nederland zou ruim 6 miljoen doses kunnen krijgen.