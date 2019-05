De Arabische contrarevolutie bereikt Amerika

President Trump wil de Moslimbroederschap als terroristische organisatie bestempelen. Daarmee krijgt de contrarevolutionaire beweging in het Midden-Oosten een gigantische steun in de rug.

Valt er een winnaar aan te wijzen van de Arabische opstanden die sinds 2011 om zich heen grijpen in het Midden-Oosten? Als je afgaat op de resultaten, zou je zeggen van niet. Méér extremisme, méér oorlog, méér onderdrukking van minderheden: wie wint hierbij?

Toch is er in het algemeen een groep aan te wijzen die haar positie sinds 2011 enorm heeft versterkt. Dat is de Moslimbroederschap. Die organisatie en haar vele dochters hebben macht in de Gazastrook, Qatar, Turkije en delen van Syrië en Libië. Bovendien zijn dochterpartijen vertegenwoordigd in Marokko, Algerije, Tunesië, Jordanië, Koeweit en Jemen.

De Moslimbroederschap wint in veel Arabische landen aan kracht omdat ze de politieke islam aanhangt. De Moslimbroeders staan tegenover de oude, vaak seculiere garde van dictatoriale heersers die het decennia in grote delen van het Midden-Oosten voor het zeggen hadden en tegen wie de revoluties mede zijn gericht.

Het is dus geen wonder dat de grootste vijanden van de Moslimbroeders diezelfde autoritaire heersers zijn. Denk aan Saudi-Arabië, waar de Moslimbroeders morrelen aan het bestaansrecht van het koningshuis. Of aan de Verenigde Arabische Emiraten. Denk zeker ook aan Egypte, waar een Moslimbroeder kortstondig president was en weer aan de kant werd gezet.

In deze drie landen is de Moslimbroederschap sindsdien gelabeld als terreurorganisatie. Aanhangers kunnen strenge straffen krijgen, tot aan de doodstraf toe. Het doel daarvan: elke revolutionaire neiging de kop indrukken. En daar slagen deze landen wonderwel in.

Als ook de Amerikaanse president Trump de Moslimbroeders gaat bestempelen als terroristisch, zoals hij vorige week aankondigde, komt het belangrijkste land van de westerse wereld overduidelijk terecht aan de kant van de contrarevolutionairen – een tendens die onder Trump al langer zichtbaar is. Dat zal een enorme katalysator zijn voor hun invloed.

Twee vragen blijven echter nog onbeantwoord. De eerste is: kan de Moslimbroederschap daadwerkelijk als terroristisch worden bestempeld? In Tunesië bijvoorbeeld heeft de Ennahdapartij, die aan de Moslimbroeders is gelieerd, zich ontwikkeld tot een gematigde centrumpartij. Maar in de Gazastrook laat Hamas, dat ook aan de Moslimbroeders is verbonden, zien dat terreur wel degelijk een wezenlijk onderdeel van het beleid kan zijn. Met andere woorden, het is nog niet zo makkelijk welke afdelingen wél en welke níét onder de benaming ”terroristisch” zouden moeten vallen.

En de tweede vraag is: hoe gaan de Verenigde Staten na het uitbannen van de Moslimbroederschap om met al die landen die op een of andere manier aan deze beweging verbonden zijn? Worden alle banden met Qatar en Turkije verbroken? Komen er zelfs sancties op handel met deze landen? De VS zouden zich dan in eigen voet schieten.

Kortom, de aankondiging van dit besluit is één. De uitvoering ervan levert echter zo veel haken en ogen op dat het de vraag is of het er ooit van gaat komen. Maar ook als dat niet gebeurt, is duidelijk dat de Moslimbroederschap er niet langer zeker van is dat zij de winnaar blijft van de Arabische chaos.