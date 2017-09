„De apocalyps is aangebroken”

Mensen die panisch probeerden familieleden te bellen, een man die verklaarde dat de apocalyps was aangebroken: de aardbeving die Mexico dinsdag trof, leidde volgens de Nederlandse Ronja Kool ook buiten het rampgebied tot emotionele reacties.

Kool reist met haar vriend door het Noord-Amerikaanse land. Ze kreeg na de beving een telefoontje van haar Mexicaanse schoonzus: „Zij is leidinggevende bij Aeromexico, haar kantoor is ingestort”, laat de toeriste weten.

De Nederlandse en haar partner bevonden zich in Palenque toen het natuurgeweld delen van Mexico deed schudden. „Op het moment van de beving zaten wij in een bus. De Mexicanen om ons heen waren nerveus en in paniek. Ze probeerden familie te bellen om te checken of die oké waren”, vertelt Kool.

Het stel voelde de beving zelf niet, maar dat maakt de nervositeit er niet minder om. „We zoeken een gebouw dat er stevig uitziet om te slapen en liefst op de begane grond”, zegt de vrouw. „Verder weten we wat we moeten doen als er nog een beving komt.”

De tweede zware beving in een maand tijd leidde onder Mexicanen tot veel emotie, merkt Kool. „Een man op straat zei dat de apocalyps was aangebroken door de klimaatverandering. Volgens hem volgen na de bevingen orkanen en tsunami’s.”

Kool en haar vriend zijn van plan uiteindelijk naar Mexico-Stad te reizen om daar voedsel en sanitaire producten te verstrekken aan slachtoffers. Ook haar broer woont in de hoofdstad. „Hij was er niet op het moment van de beving. Maar hij kent wel mensen van wie huizen en kantoren zijn ingestort.”