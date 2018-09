Datum geprikt voor top Korea’s

De leiders van Noord- en Zuid-Korea houden een top van 18 tot en met 20 september. Dat hebben beide landen bekendgemaakt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verklaarde bovendien dat het Koreaanse schiereiland binnen de eerste termijn van Donald Trump als Amerikaans president zal zijn gedenucleariseerd.

Woensdag kwam een delegatie hoge functionarissen uit Zuid-Korea aan in Pyongyang om de top voor te bereiden. De beëindiging van het kernprogramma in Noord-Korea is het belangrijkste onderwerp. Het is voor het eerst dat Kim een termijn daarvoor noemt.

Kim zei verder dat zijn geloof in Trump „onveranderd” is. Na de historische ontmoeting en het akkoord tussen Trump en Kim in Singapore in juni, raakten de verhoudingen weer in een dip.