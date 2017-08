Dat IS aanslagen Spanje opeist zegt niet zo veel

„IS heeft de aanslag opgeëist”, werd donderdagavond kort na het drama in Barcelona gemeld. Wat dit zegt, weet niemand helemaal precies, maar waarschijnlijk niet veel.

De Ierse terreurbeweging IRA belde vroeger vaak vooraf naar de Britse politie als er ergens een bom was geplaatst. Als bewijs dat de waarschuwing ook echt van het Ierse Republikeinse Leger kwam, werden vaak bepaalde codewoorden gebruikt.

Islamitische Staat (IS) doet dat heel anders. Die plaatst pas een bericht op zijn website als de aanslag al lang en breed in de media is. Het is helemaal niet duidelijk of de organisatie echt achter zo’n aanslag zit, of alleen maar een nieuw bloedbad aan haar trofeeën wil toevoegen.

Wel zit er verschil tussen het ene en het andere geval. De aanslagen op de luchthaven in Brussel (maart 2016) en het voetbalstadion in Parijs (november 2015) waren grootschalig en overduidelijk centraal gecoördineerd. Ook waren vooraf kosten gemaakt voor reizen en de aanschaf van wapens en explosieven. Diverse betrokkenen hadden zelf ook gevechtservaring in het IS-kalifaat in het Midden-Oosten.

Maar sommige andere aanslagen zijn veel kleinschaliger en zonder zware wapens of explosieven gepleegd. De aanvallen van vorig jaar op de nationale feestdag in Nice en op de kerstmarkt in Berlijn waren op zijn best „door IS geïnspireerd.” Achteraf werden die daden wel geclaimd door IS, maar het blijft twijfelachtig of dat helemaal klopt. Datzelfde geldt voor de terreurdaad van donderdag in Barcelona.