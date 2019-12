Dansend klimaatprotest in Madrid

Honderden activisten hebben zaterdag een van de bekendste winkelstraten van Madrid al dansend geblokkeerd met wat zij noemen ‘burgerlijke disco-ongehoorzaamheid’. Met hun actie willen zij dat de verandering van het klimaat wordt aangepakt.

Met het protest waartoe de actiegroep Extinction Rebellion had opgeroepen, blokkeerden zij de winkelstraat Gran Via waarbij ze zwaaiden met vlaggen en dansten op songs zoals de klassieker Stayin’ Alive van de Bee Gees uit 1977.

„Wij hebben alle rustige manieren van actievoeren gedaan zoals petities, marsen, het schrijven van brieven aan de politici, dus nu kunnen we alleen nog maar burgerlijk ongehoorzaam zijn”, zei een Australische actievoerder die al 18 maanden in Madrid woont. Ondanks de koele temperaturen in de winter dansten sommige demonstranten topless op straat.

Het protest valt samen de jaarlijkse klimaattop van de VN die in de Spaans hoofdstad wordt gehouden.