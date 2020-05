Daling in dagelijkse aantal coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 2053 mensen overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Ten opzichte van een dag eerder was het dagelijkse aantal gerapporteerde coronadoden bijna 450 sterfgevallen lager.

Het is de derde dag op rij dat er meer dan 2000 sterfgevallen te betreuren zijn in de VS. In het land zijn in totaal nu 62.906 mensen overleden aan het longvirus en meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld.

Wereldwijd zijn er ruim 2,3 miljoen besmettingsgevallen bekend en circa 233.000 mensen gestorven aan het virus.