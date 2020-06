Dalende trend in Belgische coronacijfers houdt aan

In België worden dagelijks gemiddeld 82 coronabesmettingen geregistreerd, een daling van 13 procent vergeleken met de vorige weekcijfers. De zuiderburen hebben nu in totaal 61.427 besmettingen geteld.

Per dag worden gemiddeld vijf sterfgevallen gemeld, één minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in België staat op 9747, meldt gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met een vijfde gedaald tot gemiddeld veertien per dag en ook het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft licht dalen. Maandag waren het er 41.

De kustgemeenten in België zijn ondanks de dalende trends erg bezorgd over de vele mensen die bij mooi naar het strand afreizen en de afstandsregels niet in acht nemen. De burgemeester van Knokke-Heist hekelde maandag de „respectloze bezoekers en de gigantische overlast”. Volgens hem handhaaft spoorbedrijf NMBS de regels niet. Hij dreigt met juridische procedures als er geen verbetering komt. Ook laat hij onderzoeken of het mogelijk is zijn gemeente op de volgende warme dag af te sluiten om de gezondheidsrisico’s binnen de perken te houden.