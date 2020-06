Dalende trend coronavirus zet door in België

De afgelopen 24 uur zijn in België 71 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Dat zijn er 40 minder dan zondag werden gemeld. Er werden het afgelopen etmaal 17 mensen in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 21 coronapatiënten genezen werden verklaard. Er liggen nog 397 patiënten in de ziekenhuizen van wie 84 op de intensivecareafdelingen, aldus de Belgische gezondheidsautoriteiten. Er zijn het afgelopen etmaal 6 sterfgevallen gemeld.

In totaal zijn in België sinds de uitbraak 9661 mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19. Minstens 60.100 mensen hebben een besmetting opgelopen. Sinds 15 maart zijn 16.610 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

De grenzen van België met de buurlanden zijn sinds maandag weer open. Ook wordt het vliegverkeer weer opgestart. Vanaf de nationale luchthaven Brussels Airport staat een zestigtal vluchten gepland.