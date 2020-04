Dalende tendens in coronacrisis New York zet door

In de Amerikaanse staat New York is dalende tendens in de coronacrisis zondag doorgegaan. Gouverneur Andrew Cuomo zei tijdens zijn dagelijkse persconferentie dat alles daarop wijst, maar dat de tijd nog lang niet rijp is om achterover te leunen.

Cuomo vertelde dat er de afgelopen 24 uur 507 mensen zijn overleden aan de gevreesde longziekte, die met name in delen van de stad New York heeft huisgehouden. Ook de opname van nieuwe patiënten liep flink - ruim 500 - terug in vergelijking met zaterdag. In de hele staat zijn inmiddels meer dan 240.000 besmettingsgevallen geregistreerd, drie keer zoveel als in New Jersey, de nummer 2 op de lijst.

De gouverneur kondigde aan dat de staat „agressief” gaat het testen op antilichamen in het bloed om de personen te identificeren die de ziekte Covid-19 hebben doorgemaakt. Dat wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om de lockdown geleidelijk op te heffen. Cuomo bevestigde dat hij toestemming heeft gekregen te beginnen met deze tests. Komende week zullen er al duizenden worden uitgevoerd.