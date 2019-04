Dalai lama met longontsteking in ziekenhuis

De dalai lama, de in ballingschap levende geestelijk leider van Tibet, ligt met een lichte longontsteking in het ziekenhuis in het Indiase New Delhi. Zijn secretaris bevestigde woensdag berichten dat de geestelijk leider dinsdag is opgenomen met klachten over pijn in de borst.

Volgens de secretaris zal de 83-jarige dalai lama snel het hospitaal kunnen verlaten. Vanwege zijn hoge leeftijd zijn de medici voorzichtig. De dalai lama was na drie dagen van optredens in New Delhi, in zijn verblijfplaats Dharamsala in het noorden van India teruggekeerd. Hij werd dinsdag met spoed teruggevlogen naar New Delhi.