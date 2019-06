Daklozen Los Angeles met 12 procent gestegen

Het aantal daklozen in Los Angeles is in het afgelopen jaar met 12 procent gestegen. Bijna 59.000 mensen wonen in opvanghuizen, slapen in auto’s of op de straat, melden de autoriteiten.

"We hebben de grootste populatie van daklozen in het land en een van de hoogste aantallen daklozen door heel Amerika", moet Peter Lynn, directeur van de Afdeling voor daklozen van Los Angeles (LAHSA) erkennen in het jaarlijkse rapport.

Ondanks alle inspanningen om mensen van de straat te krijgen, kan de grootste stad van Californië de continue stroom van mensen die dakloos worden niet bijbenen. Bijna 22.000 mensen werden ondergebracht in huizen, maar ongeveer het dubbele aantal mensen kwam afgelopen jaar op straat terecht.

De toename van het aantal daklozen komt grotendeels door het gebrek aan betaalbare huizen en de stijging van de huurprijzen.