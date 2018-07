Daklozen Berlijn in brand gestoken

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee daklozen door een onbekende persoon in brand gestoken. De twee mannen, Duitsers van 47 en 62 jaar oud, werden op een plein voor het spoorwegstation Berlin-Schöneweide overgoten met een brandbare stof die vervolgens werd aangestoken.

Beide slachtoffers verkeren volgens politie in levensgevaar en liggen met zware brandwonden in een ziekenhuis. Het incident gebeurde zondagavond laat. Bezoekers van een nabijgelegen eetkraampje wisten de vlammen bij de twee slachtoffers te doven. De dader is ontkomen.