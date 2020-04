Dakloze in Oostenrijk omgekomen in vuilniswagen

Een dakloze Oostenrijker die de nacht doorbracht in een afvalcontainer, is om het leven gekomen toen hij in een vuilniswagen belandde. Een vuilnisman hoorde de man nog gillen, maar toen was het volgens de politie al te laat.

De 71-jarige man gebruikte de bak met oud papier in Wals, bij Salzburg, vermoedelijk als slaapplek. Dat besluit kostte hem zijn leven toen ’s ochtends een vuilniswagen arriveerde om de container te legen.

Een medewerker van het afvalbedrijf legde volgens de politie direct de afvalpers stil toen duidelijk werd wat er gebeurde. Een toegesnelde arts kon de man echter niet meer redden.