Daily Stormer ook in Rusland verwijderd

Ook Rusland heeft de domeinregistratie van de neonazistische website Daily Stormer geblokkeerd. De toezichthouder Roskomnadsor verbood de registratie donderdag op het Russische net. „De website The Daily Stormer’ propageert een neonazistische ideologie, wakkert rassen- nationale en andere vormen van sociale haat aan”, gaven de autoriteiten als reden.

De extreemrechtse website steunde de uit de hand gelopen betogingen van rechts-extremisten in Charlottesville afgelopen weekeinde. Ook ging de site los op de 32-jarige tegendemonstrant die de dood vond. Dat was voor de Amerikaanse provider GoDaddy reden de registratie in te trekken.