Dagvaarding om inzage belastingaangifte Trump

Richard Neal, de Democratische voorzitter van de commissie Overheidsinkomsten in het Huis van Afgevaardigden, heeft vrijdag dagvaardingen verstuurd om inzage te krijgen in de belastingaangiftes van president Donald Trump over de afgelopen zes jaar, zowel persoonlijk als zakelijk. Hij besloot tot dat pressiemiddel nadat de minister van Financiën Stevern Mnuchin deze week had geweigerd de gewenste informatie te verstrekken.

Trump brak met de decennialange gewoonte van presidentskandidaten hun aangifte bij de fiscus vrij te geven. Trump deed dat niet, ook niet nadat hij zijn intrek in het Witte Huis had genomen. Neal diende de ‘subpoenas’ in bij Mnuchin en Charles Rettig, het hoofd van federale belastingdienst (IRS). Ze hebben tot 17 mei de tijd de financiële gegevens te leveren.

„Deze stap zet ik niet lichtvaardig, maar ik geloof dat deze actie de meeste kans van slagen heeft om het gevraagde materiaal te krijgen”, aldus Neal. „Ik hoop dat het departement meewerkt zodat de commissie snel aan het werk kan.”