Dagelijkse toename coronagevallen in Zuid-Korea vlakt af

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is opgelopen tot 6767. Gezondheidsdienst KCDC maakte zaterdag bekend dat 174 nieuwe gevallen zijn ontdekt, de laagste dagelijkse toename deze week. Twee mensen zijn de afgelopen 24 uur gestorven aan de gevolgen van het longvirus. Daarmee komt het totale aantal doden in het land uit op 46.

Zuid-Korea is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. De autoriteiten hebben er melding gemaakt van het hoogste aantal besmettingen buiten China. Iedere dag komen er nieuwe ziektegevallen aan het licht, al lijkt de dagelijkse stijging af te vlakken. Afgelopen maandag waren er nog 600 nieuwe corona-zieken, de afgelopen dagen daalden die aantallen gestaag tot 174 in de afgelopen 24 uur.

Veel besmettingen zijn gelinkt aan een religieuze beweging in de metropool Daegu, waar zo’n 2,5 miljoen mensen wonen.