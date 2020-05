Dagelijkse dodental door coronavirus Italië weer lager

Het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden in Italië is lager dan een dag eerder. Het geregistreerde dodental van de afgelopen 24 uur staat op 194, tegenover 243 een dag eerder. Zeker 30.395 mensen zijn aan het virus overleden.

Bij 1083 mensen is het virus vastgesteld. Dat is ongeveer 300 minder dan op vrijdag. Daarmee komt het geregistreerde aantal besmettingen op 218.268.

Italië heeft na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste geregistreerde dodental door Covid-19. Qua besmettingen hebben alleen de VS en Spanje een hoger cijfer.