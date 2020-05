Dagelijkse dodental coronavirus Frankrijk hoger dan dag eerder

Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is vrijdag sterker gestegen dan donderdag. De afgelopen 24 uur overleden zeker 243 mensen door het virus, een dag eerder waren dat 178 mensen.

Frankrijk telt alleen de mensen die overlijden in ziekenhuizen of verzorgingshuizen. Het geregistreerde dodental in het land staat op 26.230.

Het aantal mensen in het ziekenhuis is afgenomen tot 22.724, bijna 500 minder dan een dag eerder. Ook de intensive cares zien een daling, daar liggen nog 2868 mensen, bijna 100 minder dan op donderdag.