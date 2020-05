Dagelijkse aantal Spaanse coronadoden weer boven de 50

Zeventig Spanjaarden met het nieuwe coronavirus zijn afgelopen 24 uur overleden, meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Daarmee is het dagelijkse dodental in Spanje weer gestegen, nadat er zaterdag nog voor het eerst in tijden minder dan 50 nieuwe doden werden gemeld.

In Spanje zijn in totaal 28.752 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Het officiële aantal vastgestelde besmettingen nam de laatste 24 uur met 482 toe volgens Madrid. Dat brengt het totale aantal op 235.772.

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei zaterdag dat toeristen vanaf juli weer welkom zijn, uiteraard onder aan aantal veiligheidsvoorwaarden. Inwoners van Madrid en Barcelona kunnen vanaf komende week weer naar parken, musea en kerken gaan of een terrasje pakken.