Dagelijkse aantal coronadoden in de VS stijgt iets

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 1260 coronadoden gerapporteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het dagelijkse dodental ligt fractioneel hoger dan een dag eerder, toen er 1255 doden als gevolg van het coronavirus werden geregistreerd.

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 95.921 mensen overleden aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld.

In het land zijn tot dusver bijna 1,6 miljoen besmettingen vastgesteld. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat alle gebedshuizen in de Verenigde Staten weer opengaan. Hij heeft vrijdag de gouverneurs van alle staten opgedragen de gebedshuizen onmiddellijk te laten heropenen nu het land geleidelijk aanstuurt op een opheffing van de beperkende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.