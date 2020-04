Dagelijks leven in westerse landen komt, langzaam, weer op gang

Spanje en Frankrijk kondigden dinsdag in navolging van andere landen aan om voorzichtig maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen. Meerdere westerse landen proberen stukje bij beetje het openbare leven weer te laten opstarten nu het aantal nieuwe coronabesmettingen over zijn piek heen lijkt te zijn.

In Spanje, qua officieel dodental na de Verenigde Staten en Italië het hardst getroffen land, wil de regering de lockdown per regio in verschillend tempo opheffen, afhankelijk van de zwaarte van de epidemie. Sinds zondag mogen kinderen er weer beperkt en begeleid naar buiten.

Frankrijk wil de maatregelen pas op 11 mei versoepelen als het aantal nieuwe gevallen dan onder de 3000 per dag ligt. Vanaf 11 mei moeten basisscholen weer opengaan en een week daarna de middelbare. Mondkapjes worden verplicht als het niet mogelijk is voor mensen om veilige afstand te houden van elkaar.

In Duitsland mogen kleine winkels sinds vorige week weer open zijn. Op 4 mei gaan de eerste scholieren weer naar school. Wel geldt in heel Duitsland sinds maandag de plicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Straffen bij overtreding verschillen per deelstaat.

België versoepelt enkele maatregelen vanaf 4 mei. Bedrijven mogen er weer opstarten, mits medewerkers een veilige afstand van elkaar kunnen houden. Een week later mogen winkels onder strenge voorwaarden openen. Vanaf 18 mei gaan in België weer enkele scholen open. Voor alle Belgen boven de twaalf jaar geldt in het openbaar vervoer een verplichting om mond en neus te bedekken.

In het Verenigd Koninkrijk bevindt de uitbraak zich op z’n piek. Voor versoepeling vindt hij het nog te vroeg. Premier Boris Johnson, die ook met het coronavirus besmet raakte, is maandag weer aan het werk gegaan.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte kondigde versoepelingen per 4 mei aan. Buiten sporten wordt weer toegestaan en Italianen krijgen meer bewegingsvrijheid binnen hun eigen regio. Exportgerichte bedrijven mogen deze week weer opstarten, zo lang zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen.

Oostenrijkers mogen weer in gezelschappen tot tien personen bij elkaar gaan komen. De restricties op onder meer het naar buiten gaan, blijven van kracht tot 30 april en worden niet verlengd. Oostenrijkers zijn verplicht hun mond en neus te bedekken in het openbaar vervoer en in supermarkten.

Denemarken was een van de eerste landen die strenge regels instelde en een van de eerste om die weer te versoepelen. Inmiddels zijn de kinderdagverblijven, basisscholen en kleine bedrijven, waaronder de kappers, weer open. Vooralsnog blijven de Deense grenzen dicht en blijven horeca en sportscholen gesloten.

In de Verenigde Staten gelden per staat verschillende maatregelen. Hoewel president Donald Trump eerder een heropening van de economie bepleitte, riep hij vorige week de staat Georgia op om de maatregelen nog niet te versoepelen.