„Dagelijks duizenden Rohingya de grens over”

Al een miljoen Rohingya-moslims zijn vanuit Myanmar gevlucht naar buurland Bangladesh. Een onhoudbare situatie, vindt de VN-gezant van dat land, die Myanmar opriep de vluchtelingen terug te nemen.

Sinds eind augustus zijn er 600.000 mensen van deze islamitische minderheid de grens met Bangladesh overgestoken. Ze vluchtten voor het geweld van veiligheidstroepen. „Dit is de grootste exodus vanuit één land sinds de genocide in Rwanda in 1994”, zei Shameem Ahsan, de Bengalese ambassadeur bij de Verenigde Naties. Volgens hem is het geweld in Rakhine, een staat in het noordoosten van Myanmar waar de gewelddadigheden oplaaiden, helemaal niet gestopt. „Duizenden komen nog steeds dagelijks binnen.”

In Genève is een donorconferentie gaande over de vluchtelingenstroom. De Europese Unie maakt 30 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan de Rohingya, zo werd daar bekendgemaakt. Artsen zonder Grenzen heeft de hulp in Bangladesh drastisch opgeschaald: duizend hulpverleners zijn er aan de slag om de - vaak zieke en verzwakte - vluchtelingen bij te staan.