Het dodental door de coronacrisis is in Spanje weer harder gestegen. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat het afgelopen etmaal melding is gemaakt van de dood van 217 patiënten met het virus. Het is de eerste keer sinds 8 mei dat het dagelijkse dodental boven de 200 uitkomt.

In het zwaar getroffen land zijn tot dusver zeker 27.321 coronapatiënten gestorven. De autoriteiten hebben bij 229.540 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.