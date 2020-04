Dagelijks dodental door coronacrisis in New York gedaald

In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen 24 uur 540 patiënten met het coronavirus overleden. Het is de eerste keer in ongeveer twee weken dat het dagelijkse dodental onder de 600 zakt.

In de staat aan de Amerikaanse oostkust zijn in totaal 13.362 patiënten overleden, meer dan in sommige landen. Het dagelijkse dodental viel zaterdag fors lager uit dan op vrijdag, toen melding werd gemaakt van de dood van 630 patiënten.

Gouverneur Andrew Cuomo maakte ook bekend dat in een dag tijd weer zo’n 2000 mensen met symptomen van Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen. Hij noemde dat een „overweldigend aantal”.

Cuomo concludeerde volgens plaatselijke media wel dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen het virus. „Als je kijkt naar de laatste drie dagen, dan kan je concluderen dat we voorbij de piek zijn en de daling hebben ingezet.”

Het hoogste dagelijkse dodental in de staat is op 9 april gemeld. Toen waren volgens officiële cijfers in een dag tijd 799 patiënten gestorven. De gouverneur benadrukte ondanks zijn voorzichtige optimisme wel dat „we ons nog steeds niet in een goede positie bevinden”.