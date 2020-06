Dagelijks dodental coronavirus Mexico voor het eerst boven 1000

Het aantal doden door het coronavirus in 24 uur in Mexico is voor het eerst boven de duizend. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De afgelopen 24 uur overleden 1092 mensen aan het virus in het land. Het geregistreerde dodental staat nu op 11.729.

Het ministerie meldde dat er 3912 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Dat is ook het hoogste aantal tot nu toe. Het aantal besmettingen staat nu op 101.238.

Waar in veel Europese landen de piek van de uitbraak voorbij lijkt en maatregelen worden versoepeld, moet de piek in veel Noord- en Zuid-Amerikaanse landen nog komen. Onder meer Mexico en Brazilië krijgen er steeds meer besmettingen bij.