Dagelijks aantal nieuwe besmettingen in Duitsland schiet omhoog

In Duitsland is in het afgelopen etmaal bij 1892 personen het nieuwe coronavirus vastgesteld, een fikse toename in vergelijking met het aantal dat woensdagochtend werd gemeld. Toen maakte het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 1176 nieuwe besmettingen bekend.

De nieuwe besmettingen brengen het totale aantal geregistreerde coronagevallen in Duitsland op 255.366. Drie personen bezweken in het afgelopen etmaal aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental van de epidemie in Duitsland komt daarmee op 9341 te staan, aldus het RKI.