Dagelijks aantal coronadoden in Duitsland groeit weer

Het aantal mensen in Duitsland dat de afgelopen 24 uur is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus is flink gegroeid. Het afgelopen etmaal zijn er 139 doden geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. De afgelopen drie dagen bleef het aantal doden steeds onder de honderd en daalde flink tot 43 op maandag.

Het aantal bekende besmettingen in Duitsland nam de afgelopen 24 uur toe met 685 nieuwe gevallen. Dat zijn er een paar meer dan op zondag. In totaal is het coronavirus nu bij 163.860 mensen vastgesteld in het land, 6831 zijn overleden als gevolg van het longvirus.

Duitsland verlengde gisteren de controles aan zijn grenzen tot 15 mei. Die vinden plaats aan de grenzen met Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, en Oostenrijk. Grensovergangen met Nederland en België worden niet bewaakt. Wel zijn controles in een gebied tot 30 kilometer voorbij de grens geïntensiveerd.

Wie geen Duitser is of niet in Duitsland woont, moet sinds de grenscontroles zijn ingesteld een „dringende reden” hebben om de Bondsrepubliek nog binnen te komen.